Во "Внуково" отменили временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту «Внуково» отменены временные ограничения на использование воздушного пространства.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены в аэропорту "Внуково", сообщила авиагавань.

"Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении.

Авиагавань также отметила, что работники аэропорта и авиакомпаний проводят все обязательные мероприятия, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, а также вернуться к привычному расписанию полетов.