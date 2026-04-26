Во "Внуково" отменили временные ограничения на полеты
01:30 26.04.2026
Во "Внуково" отменили временные ограничения на полеты

Во "Внуково" отменили ограничения использования воздушного пространства

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Внуково» отменены временные ограничения на использование воздушного пространства.
  • Аэропорт «Внуково» предпринимает меры для восстановления штатного режима работы и подготовки к вылету задержанных воздушных судов.
  • Работники аэропорта и авиакомпаний проводят мероприятия для минимизации неудобств для пассажиров и возвращения к привычному расписанию полетов.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены в аэропорту "Внуково", сообщила авиагавань.
"Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Авиагавань также отметила, что работники аэропорта и авиакомпаний проводят все обязательные мероприятия, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, а также вернуться к привычному расписанию полетов.
Пассажирам рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот.
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются питанием
