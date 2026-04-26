Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются питанием

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пассажиры задержанных в аэропорту "Внуково" рейсов обслуживаются в соответствии с законодательством и обеспечиваются напитками, питанием и при необходимости размещаются в гостиницах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту "Внуково" в субботу, в 22.11 мск, сообщала Росавиация.
Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. "Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Аэропорт также напомнил, что во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Кроме того, круглосуточно работает комната матери и ребенка.