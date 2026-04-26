Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются питанием - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 26.04.2026
Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются питанием

Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются напитками и питанием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Внуково» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
  • Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются питанием и напитками, при необходимости их размещают в гостиницах.
  • В терминале аэропорта оборудованы игровые пространства для детей и комната матери и ребенка.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пассажиры задержанных в аэропорту "Внуково" рейсов обслуживаются в соответствии с законодательством и обеспечиваются напитками, питанием и при необходимости размещаются в гостиницах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту "Внуково" в субботу, в 22.11 мск, сообщала Росавиация.
Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. "Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Аэропорт также напомнил, что во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Кроме того, круглосуточно работает комната матери и ребенка.
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала