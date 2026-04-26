Пассажиры задержанных во "Внуково" рейсов обеспечиваются питанием

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пассажиры задержанных в аэропорту "Внуково" рейсов обслуживаются в соответствии с законодательством и обеспечиваются напитками, питанием и при необходимости размещаются в гостиницах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт также напомнил, что во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей. Кроме того, круглосуточно работает комната матери и ребенка.