21:51 26.04.2026 (обновлено: 22:05 26.04.2026)
Российские ватерполистки победили во втором дивизионе Кубка мира

Российские ватерполистки стали победительницами второго дивизиона Кубка мира

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая в финале Кубка мира среди команд второго дивизиона, который прошел на Мальте.
Встреча завершилась со счетом 18:17. За четыре секунды до конца игры при равном счете главный тренер сборной России Сергей Маркоч взял тайм-аут. Победный мяч с финальной сиреной почти с центра игрового поля забросила Дарья Савченко.
Этот турнир стал первым для российских ватерполисток после допуска до международных турниров с национальной символикой.
Обе команды ранее обеспечили себе участие в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Благодаря победе россиянки гарантировали себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.
