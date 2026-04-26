Российские ватерполистки победили во втором дивизионе Кубка мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая в финале Кубка мира среди команд второго дивизиона.

Встреча завершилась со счетом 18:17, и благодаря победе россиянки гарантировали себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.

Обе команды обеспечили себе участие в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который пройдет в Сиднее.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая в финале Кубка мира среди команд второго дивизиона, который прошел на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 18:17. За четыре секунды до конца игры при равном счете главный тренер сборной России Сергей Маркоч взял тайм-аут. Победный мяч с финальной сиреной почти с центра игрового поля забросила Дарья Савченко.

Этот турнир стал первым для российских ватерполисток после допуска до международных турниров с национальной символикой.

Обе команды ранее обеспечили себе участие в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Благодаря победе россиянки гарантировали себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.