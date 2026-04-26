Рейтинг@Mail.ru
Российский тяжелоатлет Вагайцев завоевал серебро ЧЕ в Батуми - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 26.04.2026
Российский тяжелоатлет Вагайцев завоевал серебро ЧЕ в Батуми

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Тяжелая атлетика, штанга. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский тяжелоатлет Даниил Вагайцев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Батуми.
  • В весовой категории свыше 110 кг Вагайцев набрал в сумме двоеборья 425 кг, а его соотечественник Тимур Наниев — 418 кг.
  • Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, а спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский тяжелоатлет Даниил Вагайцев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Батуми, его соотечественник Тимур Наниев - серебряную награду.
В весовой категории свыше 110 кг Вагайцев взял вес 192 кг в рывке и 233 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 425 кг. Наниев сделал вес 191 кг в рывке и 227 кг в толчке, что в сумме дало 418 кг. Первым стал представитель Армении Вараздат Лалаян (210+241; 451).
Вагайцеву 24 года. Данная награда для него стала первой на международных соревнованиях. Он является обладателем Кубка России 2026 года и чемпионом страны - 2025. 31-летний Наниев второй раз в карьере завоевал бронзу чемпионата Европы, впервые россиянин занял третье место на европейском первенстве в 2021 году в Москве, также в активе спортсмена серебро турнира 2014 года в Тель-Авиве.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала