Российский тяжелоатлет Вагайцев завоевал серебро ЧЕ в Батуми

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский тяжелоатлет Даниил Вагайцев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Батуми, его соотечественник Тимур Наниев - серебряную награду.
Вагайцеву 24 года. Данная награда для него стала первой на международных соревнованиях. Он является обладателем Кубка России 2026 года и чемпионом страны - 2025. 31-летний Наниев второй раз в карьере завоевал бронзу чемпионата Европы, впервые россиянин занял третье место на европейском первенстве в 2021 году в Москве, также в активе спортсмена серебро турнира 2014 года в Тель-Авиве.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.