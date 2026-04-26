СМИ: ужин корреспондентов в Вашингтоне обернулся хаосом после стрельбы
07:01 26.04.2026
СМИ: ужин корреспондентов в Вашингтоне обернулся хаосом после стрельбы

Ужин корреспондентов в Вашингтоне обернулся хаосом после стрельбы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАгенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Званый ужин корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, на котором должен был выступать президент США Дональд Трамп, обернулся хаосом после начавшейся стрельбы.
  • Очевидцы рассказывают, что Секретная служба спешно уводила Трампа и членов его администрации со сцены.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Званый ужин корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, на котором должен был выступать президент США Дональд Трамп, обернулся хаосом после начавшейся стрельбы, следует из сообщений местных СМИ.
"Там было много хаоса". Журналистка Politico выложила видео, где она вместе с коллегами прячется под столом, сопроводив его подписью: "Ужасающе … непонятно, стрельба ли это", - сообщил в соцсети Х корреспондент Fox News.
Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Напавший на отель в Вашингтоне был вооружен дробовиком и пистолетом
Очевидцы рассказывают, что официанты бросились бежать, а Секретная служба спешно уводила Трампа и членов его администрации со сцены. На других кадрах видно, как госсекретарь Марко Рубио пригибается и пытается укрыться за столом, прежде чем его успевают эвакуировать.
Старший корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван поделилась кадрами за пределами площадки мероприятия: снаружи – машины скорой помощи и полиция.
Президент США уже заявил, что стрелявший задержан. Сам Трамп назвал произошедшее "довольно насыщенным вечером в Вашингтоне" и поблагодарил Секретную службу и правоохранителей за "фантастическую работу". Он также сообщил, что рекомендовал "продолжить шоу", но окончательное решение оставил за полицией.
Дональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Трамп считает, что должен был быстрее покинуть отель, где началась стрельба
