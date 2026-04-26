СМИ: ужин корреспондентов в Вашингтоне обернулся хаосом после стрельбы

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Званый ужин корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, на котором должен был выступать президент США Дональд Трамп, обернулся хаосом после начавшейся стрельбы, следует из сообщений местных СМИ.
"Там было много хаоса". Журналистка Politico выложила видео, где она вместе с коллегами прячется под столом, сопроводив его подписью: "Ужасающе … непонятно, стрельба ли это", - сообщил в соцсети Х корреспондент Fox News.
Очевидцы рассказывают, что официанты бросились бежать, а Секретная служба спешно уводила Трампа и членов его администрации со сцены. На других кадрах видно, как госсекретарь Марко Рубио пригибается и пытается укрыться за столом, прежде чем его успевают эвакуировать.
Старший корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван поделилась кадрами за пределами площадки мероприятия: снаружи – машины скорой помощи и полиция.
Президент США уже заявил, что стрелявший задержан. Сам Трамп назвал произошедшее "довольно насыщенным вечером в Вашингтоне" и поблагодарил Секретную службу и правоохранителей за "фантастическую работу". Он также сообщил, что рекомендовал "продолжить шоу", но окончательное решение оставил за полицией.