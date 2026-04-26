ЧАЭС не будет представлять угрозы для Белоруссии, считает ученый - РИА Новости, 26.04.2026
08:19 26.04.2026
ЧАЭС не будет представлять угрозы для Белоруссии, считает ученый

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик заявил, что при правильном обращении Чернобыльская АЭС не будет представлять угрозы для Белоруссии.
  • В Белоруссии создана и функционирует система радиационного мониторинга, которая позволяет отслеживать состояние атмосферного воздуха, почвы и воды.
  • Эксперт отметил, что в случае масштабных пожаров в зоне отчуждения на украинской территории существует риск переноса радионуклидов на прилегающую к границе территорию Беларуси.
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. При правильном обращении Чернобыльская АЭС не будет представлять угрозы для Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади. Последний работающий реактор ЧАЭС был остановлен в 2000 году, станция находится в процессе вывода из эксплуатации.
"При правильной эксплуатации Чернобыльская АЭС не будет представлять угрозы для радиоэкологической обстановки", - сказал ученый, отвечая на вопрос, несет ли ЧАЭС до сих пор риски и угрозы для Белоруссии.
Он обратил внимание, что в Белоруссии создана и функционирует система радиационного мониторинга, вошедшая в национальную систему мониторинга окружающей среды. По словам собеседника, в ее состав входит широкая сеть пунктов наблюдений и аккредитованных лабораторий. "Основные объекты мониторинга – атмосферный воздух, почва, вода. При изменении ситуации на сопредельной территории мы сразу об этом узнаем", - подчеркнул Чешик.
Он также коснулся темы возможных рисков от пожаров в зоне ЧАЭС на украинской территории.
"В случае возникновения пожаров на территории зоны отчуждения украинской стороны, большой интенсивности и охватывающих большие территории, при определенных климатических условиях и неблагоприятном стечении обстоятельств (направление и сила ветра, длительное отсутствие осадков, высокие положительные температуры) существует риск переноса радионуклидов на прилегающую к границе территорию Беларуси", - сказал эксперт. Он пояснил, что, в первую очередь – это Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.
"Индикатором этого процесса может быть увеличение среднегодовых значений содержания радионуклидов в пробах аэрозолей в пунктах постоянного наблюдения Белгидромета", - добавил Чешик.
