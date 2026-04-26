ЧАЭС не будет представлять угрозы для Белоруссии, считает ученый

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. При правильном обращении Чернобыльская АЭС не будет представлять угрозы для Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади. Последний работающий реактор ЧАЭС был остановлен в 2000 году, станция находится в процессе вывода из эксплуатации.

"При правильной эксплуатации Чернобыльская АЭС не будет представлять угрозы для радиоэкологической обстановки", - сказал ученый, отвечая на вопрос, несет ли ЧАЭС до сих пор риски и угрозы для Белоруссии.

Он обратил внимание, что в Белоруссии создана и функционирует система радиационного мониторинга, вошедшая в национальную систему мониторинга окружающей среды. По словам собеседника, в ее состав входит широкая сеть пунктов наблюдений и аккредитованных лабораторий. "Основные объекты мониторинга – атмосферный воздух, почва, вода. При изменении ситуации на сопредельной территории мы сразу об этом узнаем", - подчеркнул Чешик.

Он также коснулся темы возможных рисков от пожаров в зоне ЧАЭС на украинской территории.

"В случае возникновения пожаров на территории зоны отчуждения украинской стороны, большой интенсивности и охватывающих большие территории, при определенных климатических условиях и неблагоприятном стечении обстоятельств (направление и сила ветра, длительное отсутствие осадков, высокие положительные температуры) существует риск переноса радионуклидов на прилегающую к границе территорию Беларуси", - сказал эксперт. Он пояснил, что, в первую очередь – это Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.