Подозреваемого в убийстве женщины в Москве задержали
04:40 26.04.2026 (обновлено: 09:56 26.04.2026)
Подозреваемого в убийстве женщины в Москве задержали

Подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали

© Фото : Столичный СК/MAX Сотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Москве
Сотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото : Столичный СК/MAX
Сотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы задержан.
  • Задержанный — местный житель 1982 года рождения, в ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для следственных действий.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой со множественными ножевыми ранениями обнаружили на западе Москвы, задержан, сообщили в ГСУ СК России по столице.
Ранее в столичном главке СК РФ информировали, что вечером 25 апреля в помещении, расположенном на улице Верейской на западе Москвы, было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Правоохранительными органами была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы", — говорится в сообщении в канале столичного главка СК на платформе "Макс".
Правоохранители добавили, что задержанный — местный житель 1982 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для производства следственных действий.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), говорится в другом сообщении в канале столичного главка СК.
