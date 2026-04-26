Сотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Москве

Подозреваемого в убийстве женщины в Москве задержали

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой со множественными ножевыми ранениями обнаружили на западе Москвы, задержан, сообщили в ГСУ СК России по столице.

Ранее в столичном главке СК РФ информировали, что вечером 25 апреля в помещении, расположенном на улице Верейской на западе Москвы , было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Правоохранительными органами была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

"В кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы", — говорится в сообщении в канале столичного главка СК на платформе " Макс ".

Правоохранители добавили, что задержанный — местный житель 1982 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для производства следственных действий.