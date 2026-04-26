Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив за сутки до 295 военных ВСУ, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.