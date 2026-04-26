Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.04.2026
12:29 26.04.2026 (обновлено: 12:40 26.04.2026)
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 295 военных в зоне действия "Центра"

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции в зоне СВО.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив за сутки до 295 военных ВСУ, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и пяти бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоподгородное, Новопавловка Днепропетровской области, Грузское, Веселое, Василевка, Рубежное, Доброполье, Сергеевка, Новониколаевка, Кучеров Яр и Белицкое Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
