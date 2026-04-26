Трамп после ЧП со стрельбой пообещал не допустить смены курса США

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не допустит, чтобы лица, подобные стрелявшему на приеме с его участием, изменили курс Соединенных Штатов.
Он выразил надежду на то, что американцы сумеют мобилизоваться и действовать сообща, и пообещал при этом "быть рядом".
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.