Китай ведет себя в ситуации с Ираном лучше, чем мог бы, заявил Трамп

- Трамп заявил, что Китай ведет себя в ситуации с Ираном лучше, чем мог бы.
- Ранее он пригрозил Пекину в случае оказания военной помощи Тегерану.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Китай ведет себя в ситуации с Ираном лучше, чем мог бы.
"Я думаю, что Китай мог бы вести себя гораздо хуже, чем они ведут себя сейчас", - сказал он в интервью Fox News.
Пекин ранее выражал поддержку продолжению процесса переговоров и режима прекращения огня между США и Ираном. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее на брифинге не стал комментировать заявление Трампа о том, что он обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану. Представитель МИД КНР добавил, что Китай неоднократно излагал свою позицию по ситуации в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.