Трамп заявил, что не будет отправлять переговорщиков в Пакистан

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут направлять американских делегаций в Пакистан для переговоров с Ираном, предложив иранской стороне самостоятельно прибыть в Вашингтон или выйти на связь по телефону.