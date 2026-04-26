Трамп заявил, что не будет отправлять переговорщиков в Пакистан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что США больше не будут направлять американские делегации в Пакистан для переговоров с Тегераном.
- Представители Ирана могут сами приехать в Вашингтон или позвонить нам, добавил он.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут направлять американских делегаций в Пакистан для переговоров с Ираном, предложив иранской стороне самостоятельно прибыть в Вашингтон или выйти на связь по телефону.
"Если они хотят поговорить, они (представители Ирана - ред.) могут приехать к нам или позвонить нам", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
