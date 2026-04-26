Трамп оценил вечер на мероприятии, откуда его эвакуировали после стрельбы

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил званый ужин корреспондентов Белого дома, с которого он эвакуировался из-за стрельбы в здании.

"Я рекомендовал "позволить шоу продолжаться", но мы будем полностью руководствоваться указаниями правоохранительных органов", - сказал он, добавив, что хотел бы вернуться на площадку мероприятия.