Трамп оценил вечер на мероприятии, откуда его эвакуировали после стрельбы

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил званый ужин корреспондентов Белого дома, с которого он эвакуировался из-за стрельбы в здании.
"Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу", - написал он в соцсети Truth Social.
"Я рекомендовал "позволить шоу продолжаться", но мы будем полностью руководствоваться указаниями правоохранительных органов", - сказал он, добавив, что хотел бы вернуться на площадку мероприятия.