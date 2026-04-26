04:50 26.04.2026 (обновлено: 08:10 26.04.2026)
Трамп оценил вечер на мероприятии, откуда его эвакуировали после стрельбы

© AP Photo / Tom BrennerДональд Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп оценил званый ужин корреспондентов Белого дома, с которого он эвакуировался из-за стрельбы в здании.
  • Трамп отметил хорошую работу правоохранительных органов и секретной службы, а также заявил, что стрелявший уже задержан.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил званый ужин корреспондентов Белого дома, с которого он эвакуировался из-за стрельбы в здании.
"Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу", - написал он в соцсети Truth Social.
"Я рекомендовал "позволить шоу продолжаться", но мы будем полностью руководствоваться указаниями правоохранительных органов", - сказал он, добавив, что хотел бы вернуться на площадку мероприятия.
Здание отеля Washington Hilton эвакуировано после сообщений о выстрелах, раздавшихся в помещении проведения мероприятия с участием Трампа. Президент США заявил, что стрелявший уже задержан.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
СМИ: Левитт сделала пугающее заявление перед ЧП с Трампом
