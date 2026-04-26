© AP Photo / Tom Brenner Дональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон

Трамп считает, что должен был быстрее покинуть отель, где началась стрельба

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп признался, что ему следовало быстрее среагировать на стрельбу в отеле Washington Hilton.

Во время эвакуации президент оступился и повис на руках охранников, но его быстро подняли и вывели из зала.

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему следовало быстрее среагировать на происходящее в отеле в момент инцидента со стрельбой.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.

"Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее", – заявил он на пресс-конференции после инцидента.

Он также отметил, что был шокирован случившимся, и первая леди Меланья Трамп отреагировала быстрее, чем он сам.

"Мне кажется, она сразу поняла, что случилось", – сказал Трамп.

После раздавшихся выстрелов на сцену к президенту США выбежали вооруженные винтовками агенты Секретной службы. Пока другие участники, сидевшие в президиуме, получили указание пригнуться и стали залезать под стол, агенты помогли Трампу подняться.