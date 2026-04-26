Трамп считает, что должен был быстрее покинуть отель, где началась стрельба
06:14 26.04.2026
Трамп считает, что должен был быстрее покинуть отель, где началась стрельба

Трамп признался, что ему следовало быстрее покинуть отель, где началась стрельба

© AP Photo / Tom BrennerДональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп признался, что ему следовало быстрее среагировать на стрельбу в отеле Washington Hilton.
  • Трамп был экстренно эвакуирован из отеля после того, как раздались выстрелы.
  • Во время эвакуации президент оступился и повис на руках охранников, но его быстро подняли и вывели из зала.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему следовало быстрее среагировать на происходящее в отеле в момент инцидента со стрельбой.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
"Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее", – заявил он на пресс-конференции после инцидента.
Он также отметил, что был шокирован случившимся, и первая леди Меланья Трамп отреагировала быстрее, чем он сам.
"Мне кажется, она сразу поняла, что случилось", – сказал Трамп.
После раздавшихся выстрелов на сцену к президенту США выбежали вооруженные винтовками агенты Секретной службы. Пока другие участники, сидевшие в президиуме, получили указание пригнуться и стали залезать под стол, агенты помогли Трампу подняться.
Однако затем президент США оступился и повис на руках охранников. Его быстро подняли и в окружении правоохранителей вывели из зала.
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Трамп опубликовал видео инцидента со стрельбой на приеме с его участием
