Трамп заявил, что обеспокоен проблемой насилия в США

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность ростом насилия в стране, особо отметив проблему политически мотивированных нападений, после инцидента со стрельбой во время ужина с его участием.
При этом он отметил, что проблема насилия, включая покушения на политиков, носит глобальный характер и не щадит ни одну страну, будь то США или государства Южной Америки.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые ранили его при задержании.