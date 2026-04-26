Трамп заявил, что обеспокоен проблемой насилия в США

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время выступления после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность ростом насилия в стране, особо отметив проблему политически мотивированных нападений, после инцидента со стрельбой во время ужина с его участием.

"Я обеспокоен всем, любыми проявлениями насилия", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, беспокоит ли его политическое насилие в США после инцидента со стрельбой.

При этом он отметил, что проблема насилия, включая покушения на политиков, носит глобальный характер и не щадит ни одну страну, будь то США или государства Южной Америки.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.