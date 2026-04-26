Трамп не думает, что ЧП со стрельбой на приеме связана с операцией в Иране

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что стрельба на мероприятии с его участием связана с операцией США в Иране.
"Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка", - сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Американский лидер также заявил, что предполагаемый преступник приехал из Калифорнии.
"Как мне показалось, он был чокнутым одиночкой ... Скоро вы узнаете о нём гораздо больше", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.