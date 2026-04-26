Трамп заявил, что офицер службы безопасности был ранен при стрельбе

05:54 26.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп подтвердил, что один из офицеров службы безопасности был ранен при стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома.
  • Офицер чувствует себя хорошо, так как бронежилет спас его от серьезных травм.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что один из офицеров службы безопасности был ранен при стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома, но чувствует себя хорошо.
"Один сотрудник был ранен, но его спасло то, что на нём был очень хороший бронежилет. В него стреляли с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет сработал как надо. Я только что говорил с этим сотрудником, и он в отличном состоянии. Он в прекрасной форме", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
