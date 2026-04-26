ФБР не может поделиться сведениями о стрельбе на площадке, где был Трамп

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. ФБР заявило РИА Новости, что пока не может поделиться дополнительной информацией об инциденте со стрельбой на площадке, где находился президент США Дональд Трамп.
"У нас на данный момент нет дополнительной информации", - сообщили в бюро.