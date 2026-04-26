Трамп споткнулся во время эвакуации после инцидента со стрельбой

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп споткнулся при эвакуации после стрельбы на ужине с его участием, свидетельствуют кадры трансляции.
Однако затем президент США оступился и повис на руках охранников. Его быстро подняли и в окружении правоохранителей вывели из зала.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.