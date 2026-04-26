Трамп споткнулся во время эвакуации после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 26.04.2026
05:13 26.04.2026 (обновлено: 09:23 26.04.2026)
Трамп споткнулся во время эвакуации после инцидента со стрельбой

© REUTERS / Bo EricksonСотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп споткнулся при эвакуации после стрельбы на ужине с его участием.
  • Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп впервые за свои два срока решил посетить.
  • Трамп сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп споткнулся при эвакуации после стрельбы на ужине с его участием, свидетельствуют кадры трансляции.
После раздавшихся выстрелов на сцену к президенту США выбежали вооруженные винтовками агенты Секретной службы. Пока другие участники, сидевшие в президиуме, получили указание пригнуться и стали залезать под стол, агенты помогли Трампу подняться.
Однако затем президент США оступился и повис на руках охранников. Его быстро подняли и в окружении правоохранителей вывели из зала.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.
СМИ: в стрельбе на встрече с Трампом подозревают жителя Калифорнии
