СМИ: участники встречи с Трампом слышали 5-8 выстрелов

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Участники мероприятия с президентом США Дональдом Трампом, где произошел инцидент со стрельбой, услышали от пяти до восьми выстрелов, передает агентство Ассошиэтед Пресс.
"Некоторые в толпе сообщили о том, что слышали, как они считают, от пяти до восьми выстрелов", - говорится в сообщении агентства.