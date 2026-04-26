Мероприятие, в котором участвовал Трамп, продолжится после инцидента

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Глава ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян после инцидента со стрельбой на площадке, где присутствовал также президент США Дональд Трамп, заявила, что мероприятие будет продолжено.
"Мы скоро продолжим", - сообщила она из зала, выступая перед собравшимися.