СМИ: секретная служба остановила человека с оружием в отеле, где был Трамп

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Секретная служба "остановила" вооруженного человека в здании, где на мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.
"Кто-то со значком агента Секретной службы сказал, что был стрелок в здании, но не в комнате. И этот стрелок был остановлен", - сообщил корреспондент телеканала с места событий.