Российские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
17:40 26.04.2026 (обновлено: 17:41 26.04.2026)
Российские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Европы

Российские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Европы в Батуми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.
  • Геворг Серобян завоевал золотую медаль и установил рекорд Европы в рывке в весовой категории до 79 кг.
  • Серебряные и бронзовые медали завоевали Зарина Гусалова, Варвара Кузьминова, Яна Сотиева, Даниил Вагайцев, Ольга Те и Тимур Наниев.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который завершился в Батуми.
В активе российской сборной одно золото, четыре серебра и две бронзы. Единственную золотую медаль на турнире среди россиян завоевал Геворг Серобян, который первенствовал в весовой категории до 79 кг и одержал победу с рекордом Европы в рывке в данной весовой категории (161 кг).
Серебряные медали завоевали Зарина Гусалова (до 69 кг), Варвара Кузьминова (до 77 кг), Яна Сотиева (до 86 кг) и Даниил Вагайцев (свыше 110 кг). Бронзовые награды турнира получили Ольга Тё (до 58 кг) и Тимур Наниев (свыше 110 кг).
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
