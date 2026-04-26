В Москве за трое суток выпадет месячная норма осадков - РИА Новости, 26.04.2026
10:56 26.04.2026
Тишковец: в Москве за трое суток выпадет месячная норма осадков

Снег в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Месячная норма осадков обрушится на Москву за трое суток.
  • Во вторник в столице ожидается снег, метель и гололедица при температуре ночью 0 — минус 2 градуса, днем не выше плюс 1 — плюс 3 градусов.
  • В среду ожидается уменьшение осадков и стихание ветра, а в ночь на четверг подморозит до 0 — минус 2 градусов, ожидается гололедица и небольшой дождь.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Месячная норма осадков обрушится на Москву за трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ненастная холодная погода продержится до конца предстоящей недели. За трое суток на Москву обрушится месячная норма осадков", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что во вторник, в столице ожидается снег, метель и гололедица. Ветер прогнозируется западный со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать до 18 метров в секунду. Ночью в столице ожидается 0 - минус 2 градуса, днем не выше плюс 1 - плюс 3 градусов.
"В среду ситуация не изменится, но осадков станет меньше и станет стихать ветер. Кратковременный снег, мокрый снег, днем возможен дождь. Под утро - около 0, в середине дня - плюс 3 - плюс 5", - добавил он.
Тишковец подчеркнул, что в ночь на четверг подморозит до 0 - минус 2 градусов, ожидается гололедица и небольшой дождь. Температура в Москве - плюс 5 - плюс 7 градусов.
Евгений Тишковец, Москва, Погода
 
 
