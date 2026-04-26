В Москве за трое суток выпадет месячная норма осадков

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Месячная норма осадков обрушится на Москву за трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что во вторник, в столице ожидается снег, метель и гололедица. Ветер прогнозируется западный со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать до 18 метров в секунду. Ночью в столице ожидается 0 - минус 2 градуса, днем не выше плюс 1 - плюс 3 градусов.
"В среду ситуация не изменится, но осадков станет меньше и станет стихать ветер. Кратковременный снег, мокрый снег, днем возможен дождь. Под утро - около 0, в середине дня - плюс 3 - плюс 5", - добавил он.
Тишковец подчеркнул, что в ночь на четверг подморозит до 0 - минус 2 градусов, ожидается гололедица и небольшой дождь. Температура в Москве - плюс 5 - плюс 7 градусов.
Синоптик рассказала, стоит ли верить приметам о погоде
