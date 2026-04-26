В Москве за трое суток выпадет месячная норма осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ Месячная норма осадков обрушится на Москву за трое суток.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Месячная норма осадков обрушится на Москву за трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ненастная холодная погода продержится до конца предстоящей недели. За трое суток на Москву обрушится месячная норма осадков", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что во вторник, в столице ожидается снег, метель и гололедица. Ветер прогнозируется западный со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать до 18 метров в секунду. Ночью в столице ожидается 0 - минус 2 градуса, днем не выше плюс 1 - плюс 3 градусов.

"В среду ситуация не изменится, но осадков станет меньше и станет стихать ветер. Кратковременный снег, мокрый снег, днем возможен дождь. Под утро - около 0, в середине дня - плюс 3 - плюс 5", - добавил он.