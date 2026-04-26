Неизвестные захватили танкер у берегов Сомали

ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате танкера неизвестными людьми возле побережья Сомали.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 45 морских милях (83 километрах) к северо-востоку от Марейо, Сомали", - говорится в сообщении.
По информации управления, захватившие танкер лица перехватили управление судном и направились в южном направлении. На данный момент танкер находится в 77 морских милях к югу от места захвата.
Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают с целью выкупа морские суда у берегов Сомали.