Главком ВСУ выступил с тяжелым признанием о России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск.
"Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта", — посетовал он в Telegram-канале.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска отодвигают противника по всей линии фронта.
В Минобороны сообщили, что российские военные ударили по местам хранения и запуска украинских БПЛА дальнего действия и поразили транспортные и энергетические объекты, используемые ВСУ. По информации военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1215 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 91 единица военной автомобильной техники, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 танков ВСУ.