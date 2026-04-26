Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 26.04.2026
Главком ВСУ выступил с тяжелым признанием о России

Сырский признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск.
"Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта", — посетовал он в Telegram-канале.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска отодвигают противника по всей линии фронта.
В Минобороны сообщили, что российские военные ударили по местам хранения и запуска украинских БПЛА дальнего действия и поразили транспортные и энергетические объекты, используемые ВСУ. По информации военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1215 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 91 единица военной автомобильной техники, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 танков ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
