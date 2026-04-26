Российские дроны в зоне СВО сбили произведенные в США беспилотники

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские расчеты FPV-дронов "Рубикон" уничтожили разведывательные БПЛА ВСУ и дроны-"камикадзе" американского производства в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
На опубликованных российским военным ведомством кадрах демонстрируется поражение расчетами FPV-дронов "Рубикон" высотных беспилотников ВСУ самолетного типа в зоне спецоперации.
"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные "Лелека" и LF-240, дроны-"камикадзе" Darts, Hornet (американского производства) и RAM-2X", - говорится в сообщении Минобороны РФ.