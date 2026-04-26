Военный рассказал об особенностях работы зенитного комплекса "Тор"

- Военнослужащий группировки войск «Центр» Илья Бухольц рассказал об особенностях работы зенитного ракетного комплекса «Тор».
- Комплекс «Тор» может действовать как по графику, так и в режиме немедленного реагирования.
- Дальность обнаружения целей комплексом составляет до 32 километров, а поражения — до 16 километров.
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" Илья Бухольц рассказал РИА Новости об особенностях работы зенитного ракетного комплекса "Тор" в зоне проведения СВО.
По его словам, комплекс может действовать как по графику, так и в режиме немедленного реагирования.
"Работаем либо по плану, либо по боевой тревоге. После включения аппаратуры машина выходит на рабочие частоты, и начинается поиск целей", — сказал он.
Военнослужащий уточнил, что система обладает значительными возможностями обнаружения и поражения.
"Дальность обнаружения составляет до 32 километров, поражения — до 16 километров", — добавил он.
Собеседник агентства отметил, что расчёт ведёт постоянное наблюдение за воздушной обстановкой.
"Можем одновременно отслеживать несколько целей, брать их на сопровождение и докладывать по радиосвязи", — пояснил он.
По его словам, комплекс оснащён системой распознавания "свой — чужой", что позволяет безопасно работать при наличии российской авиации в воздухе.
"Она (машина - ред.) способна сопровождать несколько целей и работать как самостоятельно, так и в составе звена или под управлением командного пункта", — подчеркнул военнослужащий.