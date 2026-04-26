Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 26.04.2026
Военный рассказал об особенностях работы зенитного комплекса "Тор"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" Илья Бухольц рассказал РИА Новости об особенностях работы зенитного ракетного комплекса "Тор" в зоне проведения СВО.
По его словам, комплекс может действовать как по графику, так и в режиме немедленного реагирования.
"Работаем либо по плану, либо по боевой тревоге. После включения аппаратуры машина выходит на рабочие частоты, и начинается поиск целей", — сказал он.
Военнослужащий уточнил, что система обладает значительными возможностями обнаружения и поражения.
"Дальность обнаружения составляет до 32 километров, поражения — до 16 километров", — добавил он.
Собеседник агентства отметил, что расчёт ведёт постоянное наблюдение за воздушной обстановкой.
"Можем одновременно отслеживать несколько целей, брать их на сопровождение и докладывать по радиосвязи", — пояснил он.
По его словам, комплекс оснащён системой распознавания "свой — чужой", что позволяет безопасно работать при наличии российской авиации в воздухе.
"Она (машина - ред.) способна сопровождать несколько целей и работать как самостоятельно, так и в составе звена или под управлением командного пункта", — подчеркнул военнослужащий.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала