Военный рассказал об особенностях работы зенитного комплекса "Тор"

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" Илья Бухольц рассказал РИА Новости об особенностях работы зенитного ракетного комплекса "Тор" в зоне проведения СВО.

По его словам, комплекс может действовать как по графику, так и в режиме немедленного реагирования.

"Работаем либо по плану, либо по боевой тревоге. После включения аппаратуры машина выходит на рабочие частоты, и начинается поиск целей", — сказал он.

Военнослужащий уточнил, что система обладает значительными возможностями обнаружения и поражения.

"Дальность обнаружения составляет до 32 километров, поражения — до 16 километров", — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что расчёт ведёт постоянное наблюдение за воздушной обстановкой.

"Можем одновременно отслеживать несколько целей, брать их на сопровождение и докладывать по радиосвязи", — пояснил он.

По его словам, комплекс оснащён системой распознавания "свой — чужой", что позволяет безопасно работать при наличии российской авиации в воздухе.