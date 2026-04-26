Задержанному за стрельбу на мероприятии с Трампом предъявят обвинения

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что задержанному за стрельбу в отеле, где проходило мероприятие с президентом США Дональдом Трампом, будут предъявлены многочисленные обвинения.

"Расследование продолжается. Я ожидаю, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения ... многочисленные обвинения, связанные со стрельбой, с незаконным хранением огнестрельного оружия, а также со всем остальным, что мы сможем предъявить этому парню", - сказал Бланш журналистам.