Задержанному за стрельбу на мероприятии с Трампом предъявят обвинения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что задержанному за стрельбу в отеле будут предъявлены многочисленные обвинения.
- Стрельба произошла в отеле, где проходил торжественный ужин с участием президента США Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что задержанному за стрельбу в отеле, где проходило мероприятие с президентом США Дональдом Трампом, будут предъявлены многочисленные обвинения.
"Расследование продолжается. Я ожидаю, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения ... многочисленные обвинения, связанные со стрельбой, с незаконным хранением огнестрельного оружия, а также со всем остальным, что мы сможем предъявить этому парню", - сказал Бланш журналистам.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.