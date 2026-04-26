Инцидент со стрельбой на приеме с Трампом прошел вблизи пункта досмотра

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Секретная служба США сообщила, что инцидент со стрельбой на мероприятии с президентом Дональдом Трампом произошел вблизи основного пункта досмотра, задержан один человек.
"Секретная служба США в координации с полицейским департаментом округа Колумбия расследует инцидент со стрельбой в районе основного пункта досмотра с металлодетекторами на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Президент и первая леди находятся в безопасности, как и все лица, находящиеся под охраной. Один человек задержан", - говорится в распространенном заявлении.
В нем отмечается, что состояние "вовлеченных в инцидент" пока неизвестно, правоохранительные органы продолжают оценку ситуации.