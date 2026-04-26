05:01 26.04.2026
Инцидент со стрельбой на приеме с Трампом прошел вблизи пункта досмотра

Инцидент со стрельбой на ужине с Трампом прошел вблизи основного пункта досмотра

© AP Photo / Rod LamkeyПолицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инцидент со стрельбой на мероприятии с участием президента Дональда Трампа произошел вблизи основного пункта досмотра, сообщила секретная служба США.
  • Один человек задержан, президент и первая леди в безопасности.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Секретная служба США сообщила, что инцидент со стрельбой на мероприятии с президентом Дональдом Трампом произошел вблизи основного пункта досмотра, задержан один человек.
"Секретная служба США в координации с полицейским департаментом округа Колумбия расследует инцидент со стрельбой в районе основного пункта досмотра с металлодетекторами на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Президент и первая леди находятся в безопасности, как и все лица, находящиеся под охраной. Один человек задержан", - говорится в распространенном заявлении.
В нем отмечается, что состояние "вовлеченных в инцидент" пока неизвестно, правоохранительные органы продолжают оценку ситуации.
СМИ: организаторы заявили об окончании мероприятия с Трампом
04:58
 
