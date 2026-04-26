СМИ: подозреваемый в стрельбе на приеме с Трампом был вооружен дробовиком

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом был вооружен дробовиком и собирался прорваться через охрану, сообщает портал Axios со ссылкой на источник среди правоохранителей.
"Подозреваемый "был вооружен дробовиком" и "намеревался пробиться через охрану", - говорится в публикации.
По словам собеседника портала, подозреваемый выстрелил в сотрудника секретной службы, тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.