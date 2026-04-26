В США прошли обыски у подозреваемого в стрельбе на приеме с Трампом

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Правоохранители провели обыски дома и гостиничного номера мужчины, подозреваемого в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
"Мы провели обыски на обоих побережьях. В гостиничном номере в Вашингтоне, где он остановился, и в Лос-Анджелесе, дома у подозреваемого", - рассказал Бланш в интервью ABC.
По его словам, мужчина был постояльцем того же отеля, где проходил прием с Трампом. Он заселился в номер накануне мероприятия.
Бланш подчеркнул, что следователи изучают телефоны и другие электронные устройства подозреваемого.
На вопрос о том, достаточными ли были меры безопасности на мероприятии, где вместе с Трампом находились ключевые члены его кабинета и вице-президент, Бланш заявил, что система сработала, а вооруженный мужчина "едва ли проник за периметр".
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.