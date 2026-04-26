США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном, заявил Пушков
14:20 26.04.2026 (обновлено: 14:21 26.04.2026)
США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном, заявил Пушков

Пушков: США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном

  • Пушков считает, что ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном.
  • Трамп объяснил отмену поездки своих представителей в Пакистан для переговоров по Ирану тем, что в руководстве Ирана якобы "неразбериха".
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану тем, что в руководстве Ирана якобы "неразбериха" и "никто не знает, кто главный".
"Судя по всему, США готовятся к продолжению войны, хотя это угрожает новыми разрушениями энергетической инфраструктуры в регионе и сохранению перекрытия Ормузского пролива, что, в свою очередь, сильно скажется на мировой экономике... Трамп хочет додавить Иран. Иран готовится додавить Трампа", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что ранее США стали наращивать свое военное присутствие в регионе.
"Все это указывает на подготовку к новому раунду войны", - полагает он.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Пушков прокомментировал удары по Ирану
28 февраля, 12:09
 
