США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном, заявил Пушков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пушков считает, что ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном.
- Трамп объяснил отмену поездки своих представителей в Пакистан для переговоров по Ирану тем, что в руководстве Ирана якобы "неразбериха".
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану тем, что в руководстве Ирана якобы "неразбериха" и "никто не знает, кто главный".
"Судя по всему, США готовятся к продолжению войны, хотя это угрожает новыми разрушениями энергетической инфраструктуры в регионе и сохранению перекрытия Ормузского пролива, что, в свою очередь, сильно скажется на мировой экономике... Трамп хочет додавить Иран. Иран готовится додавить Трампа", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что ранее США стали наращивать свое военное присутствие в регионе.
"Все это указывает на подготовку к новому раунду войны", - полагает он.
