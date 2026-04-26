МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ ударили по местам хранения и запуска украинских БПЛА дальнего действия, а также поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, заявили в Минобороны России.

В Минобороны также сообщили, что силы ПВО РФ за сутки уничтожили 530 беспилотников, семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS.

По информации военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1215 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 91 единица военной автомобильной техники, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 танков ВСУ.

Успехи в зоне СВО

Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" с начала апреля ликвидировали более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" с начала апреля уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области , сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным "Гефест".

Российские расчеты FPV-дронов "Рубикон" уничтожили разведывательные БПЛА ВСУ и дроны-"камикадзе" американского производства в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Морпех ликвидировал боевиков ВСУ

Российский боец с позывным "Балли" вел наблюдение за позицией ВСУ практически в десяти метрах от нее, после чего в одиночку ликвидировал двух боевиков, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Барс".

Командир отметил, что благодаря действиям военнослужащего была выявлена ранее неизвестная укрепленная позиция противника на добропольском направлении. Он добавил, что боец длительное время вел наблюдение.

"Он изучил все: когда противник ест, спит, выходит на связь. Фактически находился рядом с их блиндажом, оставаясь незамеченным", - уточнил командир батальона.

По его словам, в подходящий момент военнослужащий выполнил задачу. Он подчеркнул, что действия морпеха позволили получить важную информацию и нанести урон противнику.

Актер навестил участников СВО

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев встретился с бойцами "Южной" группировки войск в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном Минобороны видео военнослужащие вспоминают, что "Дмитрий - легенда их детства" и они очень ценят, что именно он приехал поднять боевой дух.

Как уточнили в Минобороны, Дмитрий поговорил с бойцами, выслушал, поддержал и зарядил энергией и рассказал о своих чувствах от этой встречи.

Российско-корейское боевое братство

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии по случаю открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне отметил боевое братство России и КНДР и помощь Пхеньяна в ситуации, когда под оккупацией оказалась часть Курской области

Президент подчеркнул, что корейские солдаты и офицеры, сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, проявили мужество и самоотверженность, а также добавил, что беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и КНДР будут и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

Переговоры Белоусова с Ким Чен Ыном

Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне в воскресенье переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Белоусов отметил, что для него большая честь встретиться с Ким Чен Ыном, и поблагодарил лидера КНДР за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне.

Как подчеркнул Белоусов, российско-корейские межгосударственные отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Белоусов отметил, что в министерстве обороны РФ высоко ценят решения лидера КНДР пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции.

Помимо этого, Белоусов в ходе рабочего визита в КНДР в воскресенье вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии (КНА), проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.

Министр обороны РФ подчеркнул, что сегодня чествуются истинные герои нашего времени, которые являются элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой.

В свою очередь, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль выразил благодарность российским товарищам за оценку подвигов и заслуг, совершенных военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.

Беспредел ТЦК на Украине

Украинские мужчины рискуют быть схваченными сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы) на каждом шагу, даже при наличии брони от мобилизации, поскольку военкоматы используют множество уловок - от принудительной комиссии до похищений людей прямо с рабочих мест и из магазинов, заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

Он отметил, что людей вытаскивают из больниц и с рабочих мест, не обращая внимания на их документы. По его словам, все чаще человека в автомобиль ТЦК могут затащить прямо на улице.

Герман подчеркнул, что даже если у человека есть бронь, но его забрали военкомы на улице, шансов выбраться практически нет.

Уничтожение БПЛА над Россией

ДНР сорвали 144 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В ведомстве добавили, что ВСУ предприняли попытку атаки на трансформаторную и распределительную подстанцию в Макеевке в ДНР с помощью ударного БПЛА "FP-1" и мультироторного коптера "Баба-Яга".

За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря , сообщили в Минобороны России в воскресенье.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА ВСУ над Севастополем и над морем, были ранены два человека.

Он добавил, что в районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило парня, который находился в машине, а в районе Генерала Мельника молодая женщина получила осколочное ранение.

Георгий Филимонов. Предварительно, 14 БПЛА сбиты в районе Череповецкой индустриальной зоны, сообщил губернатор Вологодской области

ЕС затягивает конфликт

Кредит ЕС Киеву в размере 90 миллиардов евро лишь продлевает конфликт, который ослабляет Украину день за днем, заявил в беседе с РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер

Картайзер отметил, что в то же время экономические проблемы стран Евросоюза заставляют их сокращать бюджетные расходы за счет социальных, образовательных и медицинских систем для своего населения.

Он также отметил, что утверждение кредита Киеву является символом растущего разрыва между европейскими народами и руководством стран Евросоюза.