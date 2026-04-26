Боец рассказал об уничтожении станций РЭБ ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 26.04.2026
Боец рассказал об уничтожении станций РЭБ ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» с начала апреля уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области.
  • Операторы разведывательных и ударных беспилотников ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника и ищут средства радиопомех.
  • Уничтожение средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более активно использовать различные типы разведывательных и ударных беспилотников.
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" с начала апреля уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным "Гефест".
По его словам, операторы разведывательных и ударных беспилотников ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника и ищут средства радиопомех, которые ВСУ пытаются маскировать. Выявленные станции, как отметил собеседник агентства, поражаются ударами дронов.
"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Гефест".
Он уточнил, что для таких целей применяются в том числе беспилотники на оптоволоконном управлении: они менее уязвимы для воздействия РЭБ и позволяют точнее работать по станциям помех. Оператор добавил, что уничтожение средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более активно использовать различные типы разведывательных и ударных беспилотников.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
