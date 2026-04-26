Боец рассказал об уничтожении станций РЭБ ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" с начала апреля уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА с позывным "Гефест".

Он уточнил, что для таких целей применяются в том числе беспилотники на оптоволоконном управлении: они менее уязвимы для воздействия РЭБ и позволяют точнее работать по станциям помех. Оператор добавил, что уничтожение средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более активно использовать различные типы разведывательных и ударных беспилотников.