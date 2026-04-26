Рейтинг@Mail.ru
Группа "Север" в апреле ликвидировала 160 пунктов управления БПЛА ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 26.04.2026
Группа "Север" в апреле ликвидировала 160 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» с начала апреля ликвидировали более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
  • Расчеты воздушной разведки группировки «Север» круглосуточно ведут поиск точек запуска и средств управления дронами ВСУ.
  • Уничтожение точек запуска и пунктов управления БПЛА противника позволяет наносить поражение обученному личному составу ВСУ.
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" с начала апреля ликвидировали более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".
По его словам, расчеты воздушной разведки круглосуточно несут боевое дежурство и ведут поиск точек запуска и средств управления дронами независимо от погоды. Выявлять позиции противника, как уточнил собеседник агентства, удается по характерным признакам - антеннам, усилителям сигнала и другой аппаратуре, а также по фактам взлета БПЛА со стартовых точек.
"Подразделения войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала апреля поразили более 160 пунктов управления беспилотниками боевиков ВСУ", - рассказал "Карта".
Он отметил, что координаты обнаруженных целей оперативно передаются командованию и расчетам ударных беспилотников по штатным каналам связи. Налаженная система обмена данными, по его словам, позволяет получать объективный контроль в реальном времени и координировать действия расчетов.
Как добавил "Карта", благодаря уничтожению точек запуска и пунктов управления БПЛА противника поражение наносится также и обученному личному составу. Он также указал, что по таким подразделениям ВСУ наносятся и артиллерийские удары, а в сочетании с атаками FPV-дронов это повышает результативность поражения целей.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала