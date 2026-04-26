Группа "Север" в апреле ликвидировала 160 пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» с начала апреля ликвидировали более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" с начала апреля ликвидировали более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

По его словам, расчеты воздушной разведки круглосуточно несут боевое дежурство и ведут поиск точек запуска и средств управления дронами независимо от погоды. Выявлять позиции противника, как уточнил собеседник агентства, удается по характерным признакам - антеннам, усилителям сигнала и другой аппаратуре, а также по фактам взлета БПЛА со стартовых точек.

Он отметил, что координаты обнаруженных целей оперативно передаются командованию и расчетам ударных беспилотников по штатным каналам связи. Налаженная система обмена данными, по его словам, позволяет получать объективный контроль в реальном времени и координировать действия расчетов.