БПЛА "Севера" уничтожили стоянку с машинами ВСУ в Сумской области

КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки РФ "Север" уничтожили стоянку с автомобилями ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости начальник расчета группировки с позывным "Ветер".

"Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA группировки войск "Север" обнаружил на территории Сумской области скопление автомобильной техники ВСУ , используемой для ротации и доставки продовольствия и боеприпасов", - рассказал "Ветер".

Он уточнил, что после проведения детального анализа полученных данных был осуществлен удар БПЛА ZALA Lancet.

"В результате огневого поражения было зафиксировано уничтожение пяти пикапов и двух грузовых автомобилей ВСУ", - уточнил боец.

Он подчеркнул, что расчеты БПЛА на сумском направлении создали для ВСУ такие условия, что подвезти боеприпасы или провести ротацию с использованием автомобильной техники подразделения ВСУ не могут.