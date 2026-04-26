БПЛА "Севера" уничтожили стоянку с машинами ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 26.04.2026
БПЛА "Севера" уничтожили стоянку с машинами ВСУ в Сумской области

КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки РФ "Север" уничтожили стоянку с автомобилями ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости начальник расчета группировки с позывным "Ветер".
"Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA группировки войск "Север" обнаружил на территории Сумской области скопление автомобильной техники ВСУ, используемой для ротации и доставки продовольствия и боеприпасов", - рассказал "Ветер".
Он уточнил, что после проведения детального анализа полученных данных был осуществлен удар БПЛА ZALA Lancet.
"В результате огневого поражения было зафиксировано уничтожение пяти пикапов и двух грузовых автомобилей ВСУ", - уточнил боец.
Он подчеркнул, что расчеты БПЛА на сумском направлении создали для ВСУ такие условия, что подвезти боеприпасы или провести ротацию с использованием автомобильной техники подразделения ВСУ не могут.
"Они довозят личный состав до определенных точек и далее личный состав выдвигается пешком, продовольствие пытаются доставлять с помощью гексакоптеров", - рассказал начальник расчета.
