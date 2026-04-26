СМИ: организаторы заявили об окончании мероприятия с Трампом

- Вэйцзя Цзян, глава ассоциации корреспондентов Белого дома, объявила об отмене мероприятия после того, как Трампа экстренно эвакуировали из отеля Washington Hilton в результате инцидента со стрельбой.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Глава ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян объявила об окончании ежегодного ужина, где присутствовал президент США Дональд Трамп, после инцидента со стрельбой на площадке, передает канал Fox News.
"Вэйцзя Цзян ... сообщила всем, что вечер отменяется", - сообщил ведущий телеканала.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.