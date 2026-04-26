Как сложилась судьба перебежчика Фрица Шменкеля, ставшего Героем СССР

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Не все немецкие солдаты хотели сражаться и погибать за планы фюрера. К таким людям относился и Фриц Пауль Шменкель, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Что он сделал для СССР? И за что погиб?

По стопам отца

Будущий герой родился в 1916-м. Его отец, Пауль Краузе, убежденный коммунист, работал на кирпичном заводе в городке Варзова. Взгляды Шменкеля-старшего кардинально отличались от идей НСДАП, и на одной из антифашистских демонстраций 1923-го он был застрелен.

Фриц пошел по стопам отца — сначала встречался с его друзьями и выполнял мелкие поручения, а позже, в 1930-х, вступил в Союз коммунистической молодежи Германии.

В 1938-м Шменкеля мобилизовали, но в 1939-м уволили из армии после обвинения в коммунистической пропаганде. Военный суд постановил: два года тюрьмы. За это время Германия захватила почти всю Европу и вступила в войну с СССР.

Тогда он написал прошение бывшему командиру и попросился добровольцем, чтобы "искупить свою вину". Его освободили досрочно и направили на Восточный фронт.

"Ленин, Сталин, Тельман"

Однако воевать против большевиков Фриц не собирался — еще в тюрьме у него возник план перейти на сторону Красной армии.

Оказавшись на фронте под Вязьмой в ноябре 1941-го, Фриц узнал, что в этом районе действовал партизанский отряд. Он покинул часть и отправился на поиски. Его не смущало даже незнание русского языка.

В полуразрушенных населенных пунктах он пытался найти дорогу к партизанам с помощью только трех слов, которые говорил изредка попадавшимся местным жителям: "Ленин, Сталин, Тельман".

Вскоре он оказался в партизанском отряде "Смерть фашистам". Первое время Шменкелю не доверяли, но после боевого крещения ему дали прозвище Иван Иваныч, рассудив, что хорошего человека не надо звать "фрицем".

Двадцать пять тысяч марок за голову

Иван Иваныч не раз выручал товарищей. Однажды двенадцать человек попали в беду в районе деревни, занятой немцами. Партизаны ночевали в лесу, оголодали, обессилели. Тогда Шменкель, надев немецкую форму, пробрался в занятую противником деревню, добыл там хлеба и картошки.

В другой раз, явившись в село, потребовал собраться полицаям на "проверку особой важности". Всю группу он отвел в лес, где полицаи без единого выстрела попали в руки партизан.

К лету 1942 -го немцы убедились, что Шменкель действительно ушел к партизанам. За его поимку обещали награду: русский получил бы восемь гектаров земли и корову, а немецкий солдат — две тысячи марок и двухмесячный отпуск в тыл. Позже вознаграждение подняли до огромной по тем временам суммы в 25 тысяч марок.

"Я смело иду навстречу расстрелу"

Не остался без внимания Иван Иваныч и у советского командования. Двадцать седьмого мая 1943-го Фриц Паулевич Шменкель был награжден орденом Красного Знамени.

В декабре 1943-го вместе с разведчиками Шменкеля отправили на фронт, после чего связь с ним была потеряна. Позже выяснили, что Фриц попал в плен, а затем в начале 1944-го — в гестапо. Пятнадцатого февраля 1944-го ему вынесли смертный приговор, который через неделю привели в исполнение.

"Я смело иду навстречу расстрелу, так как умираю за правое дело", — писал Фриц Шменкель в последнем письме жене.