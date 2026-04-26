"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого разгромил "Хэнань" в матче чемпионата Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого разгромил «Хэнань» в выездном матче чемпионата Китая со счетом 3:0.
- «Шанхай Шэньхуа», продливший серию побед до пяти матчей, поднялся на пятое место в турнирной таблице, несмотря на штраф в виде снятия 10 очков по итогам антикоррупционной кампании.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, разгромил "Хэнань" в выездном матче восьмого тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Чжэнчжоу, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Си У (39-я минута, с пенальти), Синъити Чан (63) и Махтар Гуйе (70).
"Шанхай Шэньхуа" (10 очков), продливший серию побед до пяти матчей, поднялся на пятое место в турнирной таблице. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. "Хэнань", с которого также были сняты 6 баллов, занимает 13-е место, имея в своем активе два очка.
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
30 января, 11:30