"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого разгромил "Хэнань" в матче чемпионата Китая
17:03 26.04.2026
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого разгромил "Хэнань" в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» победил «Хэнань» со счетом 3:0 в матче чемпионата Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого разгромил «Хэнань» в выездном матче чемпионата Китая со счетом 3:0.
  • «Шанхай Шэньхуа», продливший серию побед до пяти матчей, поднялся на пятое место в турнирной таблице, несмотря на штраф в виде снятия 10 очков по итогам антикоррупционной кампании.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, разгромил "Хэнань" в выездном матче восьмого тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Чжэнчжоу, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Си У (39-я минута, с пенальти), Синъити Чан (63) и Махтар Гуйе (70).
"Шанхай Шэньхуа" (10 очков), продливший серию побед до пяти матчей, поднялся на пятое место в турнирной таблице. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. "Хэнань", с которого также были сняты 6 баллов, занимает 13-е место, имея в своем активе два очка.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
30 января, 11:30
 
