Когда начинается сезон клубники в 2026 году в России: выбор, сорта и польза

Клубника – одна из самых популярных сезонных ягод. Она появляется на прилавках уже в конце зимы, но настоящий сезон свежей и ароматной клубники начинается позже и зависит от региона, погоды и сорта. Когда начинается и заканчивается сезон клубники в России в 2026 году, какие сорта встречаются чаще всего, как выбрать вкусную ягоду и сколько клубники можно съедать в день без вреда для здоровья — в материале РИА Новости.

Сроки сезона клубники в 2026 году

В России массовое созревание клубники начинается в конце весны и продолжается первую часть лета. В этот период на рынках и в магазинах появляется больше отечественной ягоды, которая обычно отличается более насыщенным вкусом и ароматом.

Как выбрать и правильно хранить клубнику

Отвечая на вопрос, как правильно выбирать клубнику, чтобы она была сладкой, ароматной и свежей, можно посоветовать обращать внимание на специфические признаки.

Хорошая клубника имеет яркий красный цвет, приятный аромат и плотную, но сочную мякоть. Чашелистик должен быть свежим и зеленым. Если ягоды выглядят тусклыми, мягкими или почти не пахнут, скорее всего они были собраны недозрелыми или долго хранились.

Хранить клубнику лучше всего в холодильнике и не дольше двух-трех дней. Мыть ягоды заранее не рекомендуется, так как из-за влаги они быстрее портятся. Лучше делать это непосредственно перед употреблением.

Популярные сорта клубники

Существует множество сортов клубники, которые отличаются сроками созревания, вкусом и размером ягод. Некоторые из них созревают раньше, другие дают урожай позже. Есть и такие сорта, которые плодоносят несколько раз за год.

Ранние сорта

К ранним сортам относят, например, "Альбу" и "Клэри". Они начинают приносить плоды одними из первых и часто появляются на рынках уже в конце весны. Такие ягоды обычно плотные и хорошо переносят транспортировку.

Средние сорта

Сорта среднего срока созревания отличаются сбалансированным вкусом — сочетанием средней сладости и легкой кислинки. Именно такие сорта часто считаются наиболее ароматными и подходят для употребления в свежем виде. К популярным средним сортам относятся "Мармолада", "Азия", "Королева Елизавета", "Фестивальная" и "Эльсанта".

Поздние сорта

Поздние сорта клубники созревают ближе к середине лета. Они позволяют продлить сезон и дольше наслаждаться свежими ягодами. Многие из них имеют плотную мякоть и хорошо подходят для перевозки. К популярным поздним сортам относятся "Мальвина", "Флоренс", "Богема", "Зенга Зенгана" и "Гигантелла".

Ремонтантные сорта

Ремонтантная клубника может плодоносить несколько раз за сезон. Благодаря этому свежие ягоды можно собирать практически все лето. Такие сорта часто выращивают на дачных участках. К популярным ремонтантным сортам относятся "Альбион", "Сан Андреас", "Монтерей", "Королева Елизавета II" и "Диамант".

Когда клубника самая вкусная

Самой вкусной считается клубника, которая полностью созрела на грядке и не подвергалась длительной транспортировке. В России пик сладости ягод обычно приходится на июнь.

Сколько клубники можно съедать в день

Клубника считается полезной ягодой, но употреблять ее стоит умеренно. Норма зависит от возраста человека и особенностей его организма.

Взрослому человеку обычно рекомендуется съедать около 200-300 граммов клубники в день. Такая порция несет в себе полезные вещества, но не перегружает пищеварительную систему.

Для детей рекомендуемая порция меньше – примерно 100–150 граммов в день.

Если ранее вы не пробовали клубнику, то вводить клубнику в рацион лучше постепенно, чтобы убедиться, что она не вызывает аллергической реакцииу. Также следует проявлять осторожность людям с заболеваниями желудка и кишечника.

Польза клубники

Клубника не только вкусная, но и полезная ягода. Она содержит витамины, минералы и другие вещества, которые помогают поддерживать здоровье.

Витамины и минералы

В клубнике содержатся витамин C, фолиевая кислота, калий и магний. Эти вещества участвуют в обменных процессах и помогают поддерживать нормальную работу всего организма.

Антиоксидантные свойства

Ягоды богаты различными антиоксидантами – веществами, которые помогают защищать клетки организма от повреждений.

Влияние на здоровье