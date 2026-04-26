ПВО уничтожила 71 воздушную цель над Севастополем

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . Средства ПВО сбили 71 воздушную цель над Севастополем, есть погибшие, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В разных районах города пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов — окна, балконы и крыша СТО. Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей.