ПВО уничтожила 71 воздушную цель над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Средства ПВО сбили 71 воздушную цель над Севастополем, есть погибшие, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов. <...> Погиб один человек, четверо были ранены", — написал он в "Максе".
В разных районах города пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов — окна, балконы и крыша СТО. Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей.
"Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", — уточнил Развожаев.
Также обломки дрона упали на железнодорожные пути, задело контактную линию, возможна задержка пригородных поездов, добавил он.
22 июня 2022, 17:18