Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 71 воздушную цель над Севастополем
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
07:06 26.04.2026 (обновлено: 09:23 26.04.2026)
ПВО уничтожила 71 воздушную цель над Севастополем

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, ПВО сбила 71 воздушную цель.
  • Один человек погиб, четверо получили ранения.
  • Повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов в разных районах города.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Средства ПВО сбили 71 воздушную цель над Севастополем, есть погибшие, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов. <...> Погиб один человек, четверо были ранены", — написал он в "Максе".
В разных районах города пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов — окна, балконы и крыша СТО. Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей.
"Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", — уточнил Развожаев.
Также обломки дрона упали на железнодорожные пути, задело контактную линию, возможна задержка пригородных поездов, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала