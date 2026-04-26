Над Севастополем сбиты 16 воздушных целей

Обломки беспилотника попали в здание больницы в Севастополе, ранен один человек. Также части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия. Губернатор предупредил о возможной задержке пригородных поездов.

Это вторая за ночь атака ВСУ на Севастополь. Ранее силы ПВО сбили над гордом и морем 43 беспилотника, один человек погиб, еще трое пострадали.