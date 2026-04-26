Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем сбиты 16 воздушных целей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 26.04.2026 (обновлено: 06:28 26.04.2026)
Над Севастополем сбиты 16 воздушных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили 16 воздушных целей над Севастополем.
  • Обломки беспилотника попали в здание больницы в Севастополе, ранен один человек, также повреждена контактная линия на железнодорожных путях.
  • Ранее силы ПВО сбили над городом и морем 43 беспилотника, один человек погиб, еще трое пострадали.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силы ПВО второй раз за ночь отбивают атаку ВСУ, над городом сбиты 16 воздушных целей, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Михаил Развожаев.
«
Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 16 воздушных целей над разными районами города", — написал Развожаев.
Обломки беспилотника попали в здание больницы в Севастополе, ранен один человек. Также части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия. Губернатор предупредил о возможной задержке пригородных поездов.
Это вторая за ночь атака ВСУ на Севастополь. Ранее силы ПВО сбили над гордом и морем 43 беспилотника, один человек погиб, еще трое пострадали.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала