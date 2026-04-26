Над Севастополем сбиты 16 воздушных целей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силы ПВО второй раз за ночь отбивают атаку ВСУ, над городом сбиты 16 воздушных целей, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Михаил Развожаев.
«
"В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 16 воздушных целей над разными районами города", — написал Развожаев.
Обломки беспилотника попали в здание больницы в Севастополе, ранен один человек. Также части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия. Губернатор предупредил о возможной задержке пригородных поездов.
Это вторая за ночь атака ВСУ на Севастополь. Ранее силы ПВО сбили над гордом и морем 43 беспилотника, один человек погиб, еще трое пострадали.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.