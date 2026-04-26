В Серпухове арестовали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка в Серпухове, она дала признательные показания, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Врадий добавила, что на допросе подозреваемая дала признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование и сбор доказательств продолжается.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, суд заключил женщину под стражу до 21 июня.