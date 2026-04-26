Рейтинг@Mail.ru
В Серпухове арестовали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 26.04.2026 (обновлено: 16:35 26.04.2026)
В Серпухове арестовали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного

В Серпухове арестовали подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Серпухове арестовали женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка.
  • Подозреваемая дала признательные показания на допросе.
  • Тело девочки с колото-резаными ранами нашли 21 апреля во дворе многоэтажных домов.
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка в Серпухове, она дала признательные показания, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области судом арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ)", - сказала она.
Врадий добавила, что на допросе подозреваемая дала признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование и сбор доказательств продолжается.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, суд заключил женщину под стражу до 21 июня.
За площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов во дворе многоэтажных домов на улице Ленина в поселке Большевик в городском округе Серпухов 21 апреля было обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.
ПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала