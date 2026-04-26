В Серпухове арестовали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка в Серпухове, она дала признательные показания, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области судом арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ)", - сказала она.
Врадий добавила, что на допросе подозреваемая дала признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование и сбор доказательств продолжается.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, суд заключил женщину под стражу до 21 июня.
За площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов во дворе многоэтажных домов на улице Ленина в поселке Большевик в городском округе Серпухов 21 апреля было обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.