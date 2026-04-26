Краткий пересказ от РИА ИИ Сальдо считает, что каждый новый пакет западных санкций носит политический характер и все меньше влияет на реальную ситуацию.

Он подчеркнул, что Россия продолжает последовательно отстаивать свои интересы и обеспечивать устойчивость экономики и социальной сферы, несмотря на внешнее давление.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился мнением с РИА Новости, что каждый новый пакет западных санкций в большей степени носит политический характер и все меньше влияет на реальную ситуацию.

Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России . В заявлении Евросовета говорится, что это крупнейший пакет санкций за два года.

« "Что касается санкционной политики, то ее цели давно понятны — это давление на Россию по всем направлениям. Однако за последние годы стало очевидно, что российская экономика адаптировалась к этим условиям. Выстроены новые логистические цепочки, развивается собственное производство, укрепляются связи с другими странами. Поэтому каждый новый пакет санкций в большей степени носит политический характер и всё меньше влияет на реальную ситуацию", - сказал Сальдо агентству.

По его словам, подобные решения не приближают урегулирование, а лишь усугубляют существующие противоречия.