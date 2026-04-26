СМИ: в Дели у самолета загорелся двигатель, шесть человек пострадали
06:59 26.04.2026
СМИ: в Дели у самолета загорелся двигатель, шесть человек пострадали

Economic Times: в Дели у самолета загорелся двигатель, шесть человек пострадали

Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дели у самолета загорелся двигатель во время разбега.
  • Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Двигатель самолета загорелся во время его разбега в Дели, шесть человек пострадали и отправлены в больницу, сообщает индийское издание Economic Times.
"Шесть пассажиров госпитализированы после того, как швейцарский рейс из Дели в Цюрих прервал разбег и был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Индиры Ганди рано утром в воскресенье", - говорится в публикации.
По данным издания, один из двигателей самолета загорелся в момент разбега, из-за чего пришлось прервать взлет и срочно эвакуировать всех находившихся на борту самолета.
