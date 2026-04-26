Рейтинг@Mail.ru
Борец Садулаев рассказал об отношении к золоту ЧЕ - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:45 26.04.2026
Борец Садулаев рассказал об отношении к золоту ЧЕ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Абдулрашид Садулаев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы в Албании в весовой категории до 97 кг.
  • Садулаев заявил, что золотая медаль имеет для него особую ценность из-за долгого отсутствия на международной арене.
  • Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Албании российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что данная награда имеет для него особую ценность из-за долгого отсутствия на международной арене.
Садулаев в субботу завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке он одержал победу над серебряным и бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Словакии Батырбеком Цакуловым, который ранее выступал за Россию.
"Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Спустя шесть лет мы снова на вершине чемпионата Европы. Шестое золото. Безмерная хвала Всевышнему. Победа куется задолго до соревнований. Это сборы, ежедневный труд, дисциплина и жертвы. Все ради того, чтобы реализовать свой потенциал и доказать прежде всего самому себе. После почти двухлетнего отсутствия на международной арене это золото имеет особую цену. Спасибо моей команде, тем, кто проходит этот путь рядом. Спасибо всем, кто верил, ждал и поддерживал. Я это чувствую", - написал Садулаев в своем Telegram-канале.
Садулаеву 29 лет. Он стал шестикратным чемпионом Европы. На его счету пять побед на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026), а также золото Европейских игр 2015 года, которое Объединенный мир борьбы (UWW) приравнял к победе на чемпионате Европы, поскольку в связи с включением борьбы в программу Европейских игр отдельный чемпионат в том году не проводился. Кроме того, Садулаев побеждал на Европейских играх 2019 года. Также борец становился чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Игр-2020 в Токио, шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).
ЕдиноборстваСпортАлбанияСловакияРоссияБатырбек Цакулов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала