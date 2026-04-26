Борец Садулаев рассказал об отношении к золоту ЧЕ

- Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы в Албании в весовой категории до 97 кг.
- Садулаев заявил, что золотая медаль имеет для него особую ценность из-за долгого отсутствия на международной арене.
- Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Албании российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что данная награда имеет для него особую ценность из-за долгого отсутствия на международной арене.
Садулаев в субботу завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке он одержал победу над серебряным и бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Словакии Батырбеком Цакуловым, который ранее выступал за Россию.
"Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Спустя шесть лет мы снова на вершине чемпионата Европы. Шестое золото. Безмерная хвала Всевышнему. Победа куется задолго до соревнований. Это сборы, ежедневный труд, дисциплина и жертвы. Все ради того, чтобы реализовать свой потенциал и доказать прежде всего самому себе. После почти двухлетнего отсутствия на международной арене это золото имеет особую цену. Спасибо моей команде, тем, кто проходит этот путь рядом. Спасибо всем, кто верил, ждал и поддерживал. Я это чувствую", - написал Садулаев в своем Telegram-канале.
Садулаеву 29 лет. Он стал шестикратным чемпионом Европы. На его счету пять побед на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026), а также золото Европейских игр 2015 года, которое Объединенный мир борьбы (UWW) приравнял к победе на чемпионате Европы, поскольку в связи с включением борьбы в программу Европейских игр отдельный чемпионат в том году не проводился. Кроме того, Садулаев побеждал на Европейских играх 2019 года. Также борец становился чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Игр-2020 в Токио, шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).