В Европе назвали четыре признака подготовки к войне с Россией - РИА Новости, 26.04.2026
18:37 26.04.2026 (обновлено: 18:38 26.04.2026)
В Европе назвали четыре признака подготовки к войне с Россией

L'AntiDiplomatico: Европа и Россия перешли опасный рубеж

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
  • L’AntiDiplomatico пишет, что Европа усиливает милитаризацию и вовлеченность в украинский конфликт, что может свидетельствовать о подготовке к войне с Россией.
  • Среди признаков подготовки к войне издание называет дронизацию, милитаризацию гражданской промышленности, пиратские действия в Балтийском море и расширение французского ядерного зонтика на европейские страны с антироссийскими целями.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Европа усиливает милитаризацию для подготовки к войне с Россией, пишет L’AntiDiplomatico.
Издание отметило главные признаки усиливающегося вовлечения Европы в украинский конфликт.
Первый из них — дронизация. "Страны ЕС совместно производят беспилотники, необходимые Киеву и другим странам, а государства, расположенные ближе всего к российским границам, фактически предоставляют свое воздушное пространство украинским дронам, которые направляются к своим целям на территории России", — пишет L’AntiDiplomatico.
Милитаризация гражданской промышленности и пиратские действия в Балтийском море против российских торговых судов или кораблей, следующих из российских портов, также свидетельствуют о воинственных европейских устремлениях.
Наконец, четвертый признак — "ядерная угроза: возможное расширение французского ядерного зонтика на европейские страны с явно антироссийскими целями".
Автор статьи подчеркивает, что европейские элиты превратили весь континент в тыл украинского фронта и фактически принимают участие в боевых действиях, о чем открыто заявляет Россия.
"Становится ясно, что конфликт между Россией и Европой можно считать неизбежным. Видимо, уже преодолен тот рубеж, за которым по инерции начинается прямой конфликт, и тогда любой поворот назад затруднителен или просто невозможен", — говорится в публикации.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили Москве войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
