Привалова объяснила новый рекорд России в марафоне

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Новый рекорд России в марафонском беге у мужчин стал следствием тотального увлечения бегом в стране и популярности массовых забегов, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами и член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

В воскресенье российский бегун Дмитрий Неделин стал победителем марафона в Дюссельдорфе, обновив державшийся 19 лет рекорд страны в этой дисциплине. Прежний рекорд принадлежал Алексею Соколову (2 часа 9 минут 7 секунд), Неделин показал результат 2 часа 8 минут 54 секунды.

"Здесь есть прямая связь, - сказала Привалова, отвечая на вопрос, стал ли новый рекорд России в марафоне следствием популярности в стране массовых забегов. - Принцип "от количества к качеству" никто не отменял. Беговой бум в стране привел к такому результату. И я думаю, это только первая ласточка".