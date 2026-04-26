Привалова объяснила новый рекорд России в марафоне - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
16:47 26.04.2026
Привалова: новый рекорд России в марафоне стал следствием популярности забегов

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Ирина Привалова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Ирина Привалова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский бегун Дмитрий Неделин стал победителем марафона в Дюссельдорфе и обновил рекорд России.
  • Предыдущий рекорд держался 19 лет и принадлежал Алексею Соколову.
  • Ирина Привалова связала новый рекорд с популяризацией бега в России и предсказала возможность дальнейших достижений.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Новый рекорд России в марафонском беге у мужчин стал следствием тотального увлечения бегом в стране и популярности массовых забегов, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами и член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
В воскресенье российский бегун Дмитрий Неделин стал победителем марафона в Дюссельдорфе, обновив державшийся 19 лет рекорд страны в этой дисциплине. Прежний рекорд принадлежал Алексею Соколову (2 часа 9 минут 7 секунд), Неделин показал результат 2 часа 8 минут 54 секунды.
"Здесь есть прямая связь, - сказала Привалова, отвечая на вопрос, стал ли новый рекорд России в марафоне следствием популярности в стране массовых забегов. - Принцип "от количества к качеству" никто не отменял. Беговой бум в стране привел к такому результату. И я думаю, это только первая ласточка".
По словам ряда экспертов, рекорд России может быть обновлен уже через неделю Владимиром Никитиным на Казанском марафоне. "Я думаю, мы можем стать очень конкурентоспособны, - отметила Привалова, говоря о том, может ли конкуренция лидеров вывести российских марафонцев на топовый европейский и мировой уровень. - По крайней мере, хочу в это верить".
Участники Московского полумарафона - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Кениец и эфиопка стали победителями Московского полумарафона
Вчера, 10:53
 
СпортЛегкая атлетикаРоссияДюссельдорфИрина ПриваловаВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
