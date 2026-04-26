Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2026
12:27 26.04.2026
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков

Московский Кремль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Россия является неотъемлемой частью Европы.
  • В военной стратегии ФРГ Россию определили как "главную угрозу".
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, всё-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее ФРГ впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В этом документе Россия определена как "главная угроза".
Европе вряд ли удастся списать все свои проблемы на Россию, считает Песков
