Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, всё-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее ФРГ впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В этом документе Россия определена как "главная угроза".