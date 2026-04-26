Синоптик предупредил об образовании ледяной корки на дорогах

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ледяная корка до 15 миллиметров образуется на дорогах России от Карелии до Белгородчины в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.