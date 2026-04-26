Синоптик предупредил об образовании ледяной корки на дорогах

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ледяная корка до 15 миллиметров образуется на дорогах России от Карелии до Белгородчины в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик добавил, что сцепление с дорогой упадет вдвое, а тормозной путь увеличится до 30-60 метров.
"Небольшой снежный покров локально появится вплоть до широты южных районов Калужской и Тульской областей, а во вторник - на стыке Ярославской и Тверской, Вологодской и Новгородской областей, а также на юго-западе и западе Архангельской области - местами могут вырасти 20 сантиметровые сугробы", - подчеркнул он.
